ضبط المتهمين بنشر صورة سيدة ورجل في وضع مخل منسوبة لمخالفة مرورية

كتب محمود عبد الراضي

نشرت إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بو ك" صورة ضوئية لأحد النماذج المرورية متضمنة أحد الأشخاص داخل سيارة وبجواره سيدة فى وضع غير لائق بزعم أن تلك الصورة تم إلتقاطها بواسطة أجهزة رصد المخالفات المرورية .

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائمان على نشر الصورة المشار إليها، بسؤال الأول (طالب ، مقيم بمحافظة الشرقية ) أقر بإهتمامه بمجال السيارات ومتابعة أنواعها وأنه شاهد الصورة حال مطالعته لبعض الصفحات الخاصة بالسيارات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وقام بإعادة نشرها على صفحته بغرض زيادة التفاعل وزيادة أرباحه، وبسؤال الثانى (متعهد حفلات ، مقيم بالقاهرة) أقر بقيامه بنشر الصورة المشار إليها عقب حصوله عليها أثناء تصفحه بعض الصفحات الساخرة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بغرض السخرية وجذب الإنتباه والحصول عل عدد أكبر من المتابعيين نظراً لطبيعة عمله .. وقد قاما بحذف الصورة المشار إليها عقب إنتشار ردود أفعال سلبية حيالها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.