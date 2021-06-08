صعود 6 قطاعات بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها الاتصالات

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ صعدت 6 قطاعات على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.15%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.57%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.54%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.2%، ثم قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة والسياحة والترفيه بنسبة 0.17%، 0.15%، على التوالي، واستقر قطاعي الخدمات التعليمية والطاقة والخدمات المساندة.

فيما تراجعت 9 قطاعات على رأسها مواد البناء بنسبة 3.53%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2.44%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 2.27%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.08%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.85%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.34%، وهبط قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.23%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.83%، وأخيرًا قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.05%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 3.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 638.696 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 481.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 53.7 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.15% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.22%، والعرب على 8.63% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 26.73% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.26%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 201.9 ألف جنيه، 22.1 مليون جنيه، 21.3 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 11.9 مليون جنيه، 7.9 مليون جنيه، 23.9 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.4%، ليغلق عند مستوى 9963 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 2232 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 12484 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 3871 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2354 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 3291 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 1246 نقطة.

وصعدت أسهم 43 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 115 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.