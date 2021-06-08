زوجة صاحب شركة قتله 6 أشخاص ودفنوه بحظيرة فى المنوفية تكشف التفاصيل.. لايف

المنوفية - محمد فتحى

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا، مع أميمة محروس، زوجة المجنى عليه فى الجريمة البشعة التى شهدتها قرية تابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وذلك عقب تجرد 6 أشخاص من مشاعر الإنسانية، وقيامهم بقتل صاحب شركة توريدات بدعوى حصوله منهم على مبلغ مالى قدرة مليون و250 ألف جنيه على سبيل تشغيلها لهم مقابل أرباح شهرية، لكنه لم يف بوعده، فاستدرجوه إلى شقة وقامو بتوثيقه واحتجازه بإحدى الغرف لإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة لإجباره على دفع المبالغ المالية وانصرفوا عدا الأول .

وعقب ذلك قام صاحب الشركة بفك وثاقه وحاول الهروب من شرفة الغرفة فاختل توازنه وسقط أرضًا ، نتج عن ذلك وفاته، حسب التحريات الأولية للحادث.

وقالت أميمة محروس زوجة المجنى عليه: زوجى خرج يوم الخميس 5 فبراير الماضى للذهاب إلى أحد أصدقائه وشريكه فى العمل ويدعى على البرى ومقيم بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية ، لقضاء مصلحة معه لأنهم كانو شركاء فى العمل شركة توريدات ، ومر اليوم الأول ولم يأت المجنى عليه فقمت بالاتصال به فأغلق الهاتف ، ولم يحدث قبل ذلك قيامه بغلق التليفون نهائيا منذ زوجى منه ، الأمر الذى دعانى إلى التواصل مع صديقة "على" فقام هو الآخر بغلق الهاتف وعدم الرد عليا وأغلق صفحة التواصل الاجتماعى فيس بوك، حيث قام بعمل بلوم لى من على الصفحة ، مما تسبب ذلك فى إثارة الشك لدى فقمت على الفور بإبلاغ أشقائه وأهله وتوجهنا على الفور بتحرير محضرا فى قسم شرطة شبين الكوم، يفيد بغياب المجنى عليه وظللنا أسبوع كامل فى البحث عنه حتى علمنا بقيام أعز أصدقائه "على" بقتله بالاشتراك مع 5 أشخاص من عائلته بقتله ، بدون أى أسباب لأن زوجى كان يحرص دوما على الذهاب يوميا إلى المتهم لتناول وجبة العشاء معه نظرا لأنه كان وحيد منذ قيام المتهم بالانفصال عن زوجتة ، وعندما كنت أطلب منه الجلوس معنا يرد عليا قائلا بالحرف الواحد معلش هو عايش لوحده مينفعش ياكل لوحده وأنتى تستحملى شوية لحد مايتزوج ويبقى معاه حد .

وأضافت زوجة المجنى عليه: رغم كل ما يفعله زوجه مع المتهم ولكنه تجرد من مشاعر الإنسانية وقام بقتله دون مراعاة أى شيئ نهائيا ما فعله زوجى معه من معروف.

وتابعت زوجة المجنى عليه: زوجى كان صاحب شركة ولم يعمل نهائيا فى توظيف الأموال لأنه يخاف الله فى كل ما يفعله ودائما كان يرد أنا بتقى الله فى كل قرش بأكسبه علشان خاطر لايدخل على أسرتى جنية حرام .

واستكملت: محكمة الجنايات بشبين الكوم قررت تأجيل القضية لجلسة 5 يوليو القادم لتفريغ الكاميرات، وطالبت الزوجة القضاء المصرى العادل بالقصاص لدم زوجها من القتلى وتطبيق أقصى العقوبة عليهم .

وتمكنت مباحث قسم شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، من كشف لغز مقتل صاحب شركة توريدات وقيام 6 أشخاص بقتله بدعوى قيامه بأخذ مليون و250 ألف جنيه، وتم تحرير محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه إخطارا بغياب صاحب شركة توريدات بالبحث والتحرى تبين أن وراء واقعة الغياب كلا من حاصل على بكالوريوس، ونجل عمه الأول حاصل على ثانوية عامة، وشقيق الثاني، حاصل على معهد فنى تجاري، ونجل شقيق الأول حاصل على دبلوم، وشقيق زوجة الأول حاصل على دبلوم، وحارس العقار محل إقامة الأول، وذلك لسابقة قيام الأول بتسليم المتغيب مبلغ "مليون و250 ألف جنيه" لاستثمارها نظير أرباح شهرية وعدم قيام المتغيب بدفع الأرباح أو رد المبلغ المالى قام على إثر ذلك الأول بإستدراج المتغيب للشقة سكنه واستعان بباقى المتهمين.

وأشارت التحريات، إلى قيامهم بتوثيقه واحتجازه بإحدى الغرف لإكراهه على التوقيع على ايصالات أمانة لإجباره على دفع المبالغ المالية وانصرفوا عدا الأول وعقب ذلك قام المتغيب بفك وثاقه وحاول الهروب من شرفة الغرفة فإختل توازنه وسقط أرضاً نتج عن ذلك وفاته.

وقام الأول والسادس بوضع جثة المجنى عليه بحقيبة السيارة الخاصة بالأول والتوجه بها للثانى والثالث وقاموا بدفن المجنى عليه داخل منزل "غير مأهول بالسكان " مؤجر للثانى وعقب الإنتهاء من الدفن قاموا بصب كمية من الأسمنت علا مكان الدفن لإخفاء معالم الجريمة، وبإستهدافهم أمكن ضبط أربعة منهم وبمواجهتهم اعترفوا وأرشدوا عن السيارة المُستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة التحقيقات والتى أمرت بحبس المتهمين.