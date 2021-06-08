رئيس وزراء اليونان: قد نجعل تطعيم كورونا إلزاميا للعاملين بمجال الرعاية الصحية

أثينا أ ش أ

كشف رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الثلاثاء، أن حكومته قد تجعل التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد إلزاميا لمتخصصى الرعاية الصحية ومقدمى الرعاية فى دور رعاية المسنين.

ونقلت صحيفة (كاثميريني) اليونانية عن ميتسوتاكيس قوله - خلال جلسة نقاش حول مشروع قانون لإنشاء شهادة فيروس كورونا الرقمية - "إن جهود الحكومة لإقناع الجمهور بمزايا التلقيح ستستبدل قريبا بموقفها الرسمى بشأن التطعيم الإلزامى للعمال العاملين فى المستشفيات والعيادات، وكذلك فى وحدات رعاية المسنين".

جدير بالذكر أنه فى منتصف شهر مايو الماضى أعلنت إدارة الإطفاء اليونانية أنه سيتعين على جميع أعضاء وحدة الكوارث الخاصة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، حيث يجب أن يكونوا مستعدين للسفر إلى الخارج فى أى وقت للمساعدة فى مناطق الكوارث حول العالم.