حريق هائل يلتهم 3 حظائر ماشية بإحدى قرى أشمون بالمنوفية.. صور

وأكد سرور، أنه علي الفور قام بالتنسيق مع الوحدة المحلية بجريس وقوات الحماية المدنية، وبحضور قوة من مركز شرطة أشمون ونقطة شرطة جريس، تم الانتقال لمكان الحريق، واستطاعت القوات السيطرة على النيران بمساعدة الأهالي.

وبالمعاينة تبين اشتعال النيران في الحظائر الثلاث، ما تسبب في احتراق محتويات الحظائر بالكامل، بالإضافة إلى نفوق عدد 12 رأس ماشية، وتم السيطرة علي الحريق دون أن يمتد للمنازل المجاورة ودون أي خسائر بشرية، وجاري التحقيق في أسباب الحريق، وتحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.