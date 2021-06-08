اليوم السابع
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حريق هائل يلتهم 3 حظائر ماشية بإحدى قرى أشمون بالمنوفية.. صور

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 04:16 م
حريق هائل يلتهم 3 حظائر ماشية بإحدى قرى أشمون بالمنوفية.. صور
المنوفية - محمود شاكر

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قال المحاسب سامي سرور رئيس مركز ومدينة اشمون بمحافظة المنوفية، إنه تلقى بلاغًا من أهالي قرية مونسة بنشوب حريق داخل 3 حظائر للمواشي بمنطقة الخلية بقرية مونسة التابعة للوحدة المحلية بجريس.
 
وأكد سرور، أنه علي الفور قام بالتنسيق مع الوحدة المحلية بجريس وقوات الحماية المدنية، وبحضور قوة من مركز شرطة أشمون ونقطة شرطة جريس، تم الانتقال لمكان الحريق، واستطاعت القوات السيطرة على النيران بمساعدة الأهالي.
 
وبالمعاينة تبين اشتعال النيران في الحظائر الثلاث، ما تسبب في احتراق محتويات الحظائر بالكامل، بالإضافة إلى نفوق عدد 12 رأس ماشية، وتم السيطرة علي الحريق دون أن يمتد للمنازل المجاورة ودون أي خسائر بشرية، وجاري التحقيق في أسباب الحريق، وتحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
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