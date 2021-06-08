جمارك المطار تحبط تهريب كمية من الأقراص المخدرة وبذور الماريجوانا.. صور

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبدالعال نعمان مدير الإدارة، من إحباط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة وبذور الماريجوانا المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانونالجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيرانالقادمة من لندن اشتبه أحمد سيد رئيس قسم اللجنة الجمركية فى راكب يحمل جنسية أجنبية قادم لندن أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى .

وبالعرض علي الدكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من محمد نبيل نأمور تفتيش الركاب تحت إشراف حازم ياسين رئيس القسم، وتبين وجود 26 شريط ترمادول بإجمالى 260 قرصا و51 حبة من بذور الماريجوانا، مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبطجمركى رقم 81 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على الأستاذ إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة علىكافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.