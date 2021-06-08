تفاصيل خفض الفائدة على مشروع كيما للأسمدة وأول وثيقة تأمين.. فيديو

كتب عبد الحليم سالم

تعقد الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، يوم الخميس المقبل اجتماعا مع البنوك الممولة لمشروع كيما أسوان لإنتاج الأسمدة ، بهدف دراسة خفض الفائدة على القروض التى حصلت عليها الشركة لبناء كيما2 التى تكلفت نحو 11.6 مليار جنيه.

وحول تفاصيل مشروع كيما 2 ، كشف وليد محمد الرشيد، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ل" اليوم السابع" إن المشروع يسير بطريقة جيدة جدا، ومن المتوقع أن تتحسن المؤشرات المالية للشركة خلال العام الجارى والعام المقبل، تزامنا مع التشغيل المستمر للمصانع التى توقفت حوالى 7 أشهر نتيجة أعطال فنية تم تجاوزها.

أضاف وليد الرشيد إن المصنع يعمل بانتظام ووصلت الطاقة القصوى للتشغيل ما بين 105‎%‎ و110‎%‎، من الطاقة التصميمية وبالتالى دخلت الشركة هذا العام حيز الربح، لافتا إلى إنه مشروع تم تنفيذه بأحدث تكنولوجيا فى استهلاك الطاقة والإنتاج.

وكشف الرشيد، إنه تم الانتهاء من عمل وثيقة تأمين على المصنع سيتم إسنادها خلال الأسبوع الجارى، بجانب عقد لقاء مع البنوك الممولة للمشروع لبحث تخفيض الفائدة المقررة على المشروع، مع إعادة جدولة الديون بحيث تتمكن الشركة من الانتظام فى سداد ما عليها من التزامات بشكل طبيعى.