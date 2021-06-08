اليوم السابع
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تعرف على أكثر 9 سيارات إقبالا لدي المستهلك المصرى خلال مايو 2021

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 12:00 ص
تعرف على أكثر 9 سيارات إقبالا لدي المستهلك المصرى خلال مايو 2021 معرض سيارات
كتبت : أمانى سمير

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كشف التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن شهر مايو 2021، أن سيارات تويوتا كورولا هي اكثر السيارات إقبالا لدى المستهلك المصرى  فى شهر مايو 2021 من خلال طراز هى كورولا، والذي جاء فى المرتبة الاولى بتسجيل بيع  1396 سيارة، تلتها سيارات نيسان صنى ببيع  1025  سيارة، ثم سيارات كيا سبورتاج في المركز الثالث بحوالي 1011 سيارة، ثم سيارات فيات تيبو بالمركز الرابع بتسجيل بيع حوالي 845  سيارة.
 
 
وكان المركز الخامس من نصيب سيارات "إم جى 5" فسجلت بيع حوالي 833 سيارة، ثم المركز السادس للسيارك هيونداى توسان 693 سيارة، وجاء في المركز السابع السيارة شيفورلية اوبترا وتسجيل بيع 470 سيارة، ثم المركز الثامن لسيارات " بيجو - 3008 " بتسجيل بيع 401 سيارة، وأخيرا المركز التاسع من نصيب سيارات سكودا اكتافيا ببيع حوالي 363 سيارة.

اخبار السيارات

مبيعات السيارات

سكودا اوكتافيا

تويوتا كورولا

هيوانداي توسان

فيات تيبو

بيجو 3008

ام جي 5

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