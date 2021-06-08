تعرف على أكثر 10 سيارات ملاكي تم بيعها خلال مايو الماضى 2021

كتبت : أمانى سمير

كشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن السيارات الملاكي الاكثر مبيعا خلال مايو المنصرم للعام الحالي 2021، حيث احتلت سيارات ام جى المركز الاول فى سيارات الملاكى 1621 سيارة، يليها في المركز الثانى سيارات هيونداى 1462 سيارة، وفى المركز الثالث نيسان 1453 ، المركز الرابع تويوتا 1396، المركز الخامس كيا 1265.

اما المركز السادس كان من نصيب سيارات شيفورولية 1051سيارة، المركز السابع سيارات بيجو 1020 سيارة، المركز الثامن سيارات سوزوكى 1013سيارة، المركز التاسع سيارات سكودا 926 سيارة ، المركز العاشر سيارات فيات 888 سيارة .