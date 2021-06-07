المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى: سوق مصر استوعبت 37 ألفًا و331 مركبة زيرو

كتبت : أمانى سمير

كشف التقرير الشهرى لعدد المركبات التى تم التأمين عليها إجباريا ورخصت طبقا لتقرير المجمعة المصرية للتأمين الاجبارى على المركبات أن السوق المصرية استوعبت خلال شهر مايو 37 ألف و331 مركبة "زيرو" من بينها 18283 سيارة ملاكى و13ألفا و78 دراجه نارية و1984 دراجة نارية أجرة و3011 نقل و455 أجرة و286 اتوبيس خاص و92 مقطورة و57 نصف مقطورة و57 اتوبيس سياحه و45 رحلات و37 معدة ثقيلة و27 أجرة سياحة.

كما أكد التقرير أن عدد المركبات الزيرو من طراز 2019 بلغت 1340 أما المركبات من طراز 2020 بلغت 4786 أما المركبات من طراز 2021 بلغت 29041 مركبة و2164 مركبات من طراز2022.

يؤكد التقرير أن إجمالى المركبات التى تم التأمين عليها إجباريا وتم ترخيصها 37331 مركبة من بينها 1359 من طراز 2019 و4786 مركبة من طراز 2020 و29041 من طراز 2021 و2164 مركبه من طراز 2022.

الأرقام ترسم حاله استيعاب السوق وايضا المخزون من السيارات من الطرازات القديمة، حيث تؤكد المعلومات عدد السيارات الملاكى التى تم التأمين الاجبارى عليها وترخيصها نحو 18ألف 283 سيارة أن 97 سيارة من طراز 2019 و295 سيارة من طراز 2020 و16ألف 818 سيارة من طراز 2021 و1073 سيارات من طراز 2022.

وبلغت عدد الدراجات النارية 13ألف 078 دراجة نارية من بينها 1082 من طراز 2019 و4166 من طراز 2020 و7829 من طراز2021 ودراجه واحدة 2022.

وبلغ عدد "الأجرة" من دراجات نارية فى تقرير مايو 1984من بينها 115 من طراز 2019 و92 من طراز 2020 و1777 من طراز 2021 النقل.

وبلغ عدد سيارات النقل 3011 من بينها 36 من طراز 2019 و126 من طراز 2020 و1774 من طراز 2021 و1075 من طراز 2022.