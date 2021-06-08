تصل لـ44 .. تعرف على درجات الحرارة بمحافظات الجمهورية حتى الأحد

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الثلاثاء 8 يونيو 2021 إلى الأحد 13 يونيو 2021، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة جنوب الصعيد ، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد المقبل، على كافة محافظات الجمهورية ، كما يلى :





- الثلاثاء 8 يونيو :

القاهرة والوجه البحرى 33 درجة



السواحل الشمالية 29 درجة



جنوب سيناء 36 درجة



شمال الصعيد 35 درجة



جنوب الصعيد 41 درجة



- الأربعاء 9 يونيو :

القاهرة والوجه البحرى 38 درجة



السواحل الشمالية 33 درجة



جنوب سيناء 38 درجة



شمال الصعيد 40 درجة



جنوب الصعيد 43 درجة



- الخميس 10 يونيو :

القاهرة والوجه البحرى 38 درجة



السواحل الشمالية 28 درجة



جنوب سيناء 38 درجة



شمال الصعيد 40 درجة



جنوب الصعيد 44 درجة



- الجمعة 11 يونيو :

القاهرة والوجه البحرى 34 درجة



السواحل الشمالية 28 درجة



جنوب سيناء 37 درجة



شمال الصعيد 38 درجة



جنوب الصعيد 44 درجة



- السبت 12 يونيو :

القاهرة والوجه البحرى 34 درجة



السواحل الشمالية 29 درجة



جنوب سيناء 37 درجة



شمال الصعيد 37 درجة



جنوب الصعيد 44 درجة





- الأحد 13 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى 34 درجة



السواحل الشمالية 28 درجة



جنوب سيناء 37 درجة



شمال الصعيد 37 درجة



جنوب الصعيد 42 درجة