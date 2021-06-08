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تصل لـ44 .. تعرف على درجات الحرارة بمحافظات الجمهورية حتى الأحد

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 11:21 ص
تصل لـ44 .. تعرف على درجات الحرارة بمحافظات الجمهورية حتى الأحد حالة الطقس
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الثلاثاء 8 يونيو 2021 إلى الأحد 13 يونيو 2021،  حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة  جنوب الصعيد ، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد المقبل،  على كافة محافظات الجمهورية ، كما يلى :

 

- الثلاثاء 8 يونيو :

القاهرة والوجه البحرى 33 درجة

السواحل الشمالية 29 درجة

جنوب سيناء 36 درجة

 شمال الصعيد 35 درجة

جنوب الصعيد 41 درجة
 

- الأربعاء 9 يونيو :

القاهرة والوجه البحرى 38 درجة

السواحل الشمالية 33 درجة

جنوب سيناء 38 درجة

 شمال الصعيد 40 درجة

جنوب الصعيد 43 درجة
 

- الخميس 10 يونيو :

القاهرة والوجه البحرى 38 درجة

السواحل الشمالية 28 درجة

جنوب سيناء 38 درجة

 شمال الصعيد 40 درجة

جنوب الصعيد 44 درجة
 

- الجمعة 11 يونيو :

القاهرة والوجه البحرى 34 درجة

السواحل الشمالية 28 درجة

جنوب سيناء 37 درجة

 شمال الصعيد 38 درجة

جنوب الصعيد 44 درجة
 

- السبت 12 يونيو :

القاهرة والوجه البحرى 34 درجة

السواحل الشمالية 29 درجة

جنوب سيناء 37 درجة

 شمال الصعيد 37 درجة

جنوب الصعيد 44 درجة

 

- الأحد 13 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى 34 درجة

السواحل الشمالية 28 درجة

جنوب سيناء 37 درجة

 شمال الصعيد 37 درجة

جنوب الصعيد 42 درجة


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