تصل لـ44 .. تعرف على درجات الحرارة بمحافظات الجمهورية حتى الأحد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الثلاثاء 8 يونيو 2021 إلى الأحد 13 يونيو 2021، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة جنوب الصعيد ، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد المقبل، على كافة محافظات الجمهورية ، كما يلى :
- الثلاثاء 8 يونيو :
القاهرة والوجه البحرى 33 درجة
السواحل الشمالية 29 درجة
جنوب سيناء 36 درجة
شمال الصعيد 35 درجة
جنوب الصعيد 41 درجة
- الأربعاء 9 يونيو :
القاهرة والوجه البحرى 38 درجة
السواحل الشمالية 33 درجة
جنوب سيناء 38 درجة
شمال الصعيد 40 درجة
جنوب الصعيد 43 درجة
- الخميس 10 يونيو :
القاهرة والوجه البحرى 38 درجة
السواحل الشمالية 28 درجة
جنوب سيناء 38 درجة
شمال الصعيد 40 درجة
جنوب الصعيد 44 درجة
- الجمعة 11 يونيو :
القاهرة والوجه البحرى 34 درجة
السواحل الشمالية 28 درجة
جنوب سيناء 37 درجة
شمال الصعيد 38 درجة
جنوب الصعيد 44 درجة
- السبت 12 يونيو :
القاهرة والوجه البحرى 34 درجة
السواحل الشمالية 29 درجة
جنوب سيناء 37 درجة
شمال الصعيد 37 درجة
جنوب الصعيد 44 درجة
- الأحد 13 يونيو:
القاهرة والوجه البحرى 34 درجة
السواحل الشمالية 28 درجة
جنوب سيناء 37 درجة
شمال الصعيد 37 درجة
جنوب الصعيد 42 درجة
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