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تحرير 6935 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 11:06 ص
تحرير 6935 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة حملة مرورية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية. 
 
وأسفرت الجهود خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 6935 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 3307 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 229 مخالفة السير بدون تراخيص، 12 مخالفات الدراجات النارية، 24 مخالفة موقف عشوائى، 54 مخالفة لشروط التراخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق. 

ادارة المرور

حملات مرورية

الطرق السريعة

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