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تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالى بقضية "فساد الجمارك" لـ6 يوليو المقبل

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 11:41 ص
تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالى بقضية "فساد الجمارك" لـ6 يوليو المقبل محكمة -أرشيفية
كتب: عبد الله محمود

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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد الجمارك"، لجلسة 6 يوليو المقبل للمرافعة.
 
كانت صرحت المحكمة للمتهم بدفع قيمة التصالح الواردة فى أمر الإحالة عن التهمة الثالثة، وأمرت بموافتها من الجهة المختصة بسداد قيمة التصالح، وكلفت النيابة بتنفيذ قرار المحكمة.
 
وكانت محكمة الجنايات عاقبت وزير المالية الأسبق غيابيًا بالسجن المشدد 15 سنة وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.
 

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