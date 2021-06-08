بالأرقام تعرف على استثمارات الحكومة خلال 2021/2022

كتبت أسماء أمين

أعطت الدولة أولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الـدافعة للنمو الاقتصادي المستدام، خلال خطة عام 2021/2022، والتى لها رصدت لها أكبر موازنه فى تاريخ بقيمة بحجم استثمارات بلغ 1.25 تريليون جنيه، وكان على رأسها قطاعات الصناعة التحويلية والاتصالات وتقنية الـمعلومات والزراعة، في إطار تطبيق الـمرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمتمثل في الإصلاحات الهيكلية.

1- بلغت الاستثمارات الحكومية 358مليار جنيه في خطة عام 21/2022(5٪ من الناتج الـمحلي الإجمالي).

2 - احتل قطاع الخدمات الاجتماعية الـمركز الأول من تلك الاستثمارات بنسبة 58٪.

3 - في الـمرتبة الثانية، جاء قطاعى خدمات النقل وخدمات الصرف الصحي بنسبة 18.6٪.

4 - وفى الثالثة جاء قطاعا الاتصالات.

5 - وجاء فى المرتبة الرابعة قطاع الزراعة.

6 - وفى الخامسة جاء قطاعات الكهرباء والـمياه والتشييد والبناء والأنشطة العقارية والـمعلومات بين 1.1٪ و2.4٪.