اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 يونيو 2021 09:33 م
أكرم القصاص
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انتبه أنت مراقب.. الجاسوسية الحديثة فى حلقة جديدة من برنامج بص العصفورة

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 07:55 م
انتبه أنت مراقب.. الجاسوسية الحديثة فى حلقة جديدة من برنامج بص العصفورة حلقة المراقبة الشاملة بص العصفورة

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تسلط الزميلة هناء أبو العز في حلقة جديدة من بص العصفورة، الضوء على مصطلح المراقبة الشاملة الذى تجدد الحديث عنه، بعد اكتشاف قيام الدنمارك بمساعدة  واشنطن في التجسس على المانيا، عبر كابلات الانترنت، والاستماع إلى محادثات السياسيين الهاتفية من بينهم أنجيلا ميركل، والرئيس الألماني.
 
 
وتشير الحلقة إلى أن فكرة التجسس والجاسوسية المعتمدة على أشخاص، لم تعد مجدية في الوقت الحالي، بعد التطور التكنولوجي، وحفظ الأسرار رقميًا، مع دخول الحركات الإرهابية والجهادية المتطرفة الفضاء الالكترونى، جعل الاستخبارات العالمية تعدل طريقة عملها، وتبحث عن طرق اختراق الأنظمة الالكترونية.
 
وتشير الحلقة إلى مصطلح المراقبة الشاملة، والذى يعنى التجسس ولكن بشكل جديد ومتطور، ولكنه يراقب مجموعة من السكان وليس شخًصًا واحدًا،  ويتم فيها استخدام كل شىء بجوارك، مثل  كاميرات المراقبة فى الشوارع، والإيميلات أو الموبايلات، وتطبيقات مجانية كثيرة.

 


أسلحة المراقبة الشاملة

المراقبة الشاملة

الجاسوسية

التجسس

أنظمة المراقبة الشاملة

بص العصفورة

هناء أبو العز

واشنطن

الدنمارك

ألمانيا

أنجيلا ميركل

الرئيس الالمانى

رأفت الهجان

جيمس بوند

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