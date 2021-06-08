اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو:تعقب تحركات الصحفيين الأجانب بواسطة الـ"GBS"

أ ش أ

أعلنت "سيكو هاشيموتو" رئيسة اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 أنه سيتم تعقب حركة الصحافيين الأجانب الذين سيغطون دورة الالعاب الاولمبية في طوكيو التي تنطلق في 23 يوليو المقبل، عن طريق نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي أس) على أن تسحب التصاريح منهم في حال مخالفة القواعد.

وقالت "هاشيموتو" حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الثلاثاء، إن استخدام تقنية التتبع سيمكن المسئولين من التأكد أن الصحافيين يتنقلون في الاماكن التي صرحوا عنها، موضحة أنه للتأكد من عدم ذهاب الأشخاص إلى أماكن أخرى غير الأماكن التي تم تسجيلهم للذهاب إليها، سنستخدم نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي أس) لتعقب تحركاتهم بصرامة.

وأضافت انه سيتعين على الصحافيين البقاء في فنادق محددة بدلا من المساكن الخاصة.. مشيرة إلى أنه سيتم تخفيض عدد الفنادق من 350 إلى نحو 150، في محاولة المنظمين لحصر تحركاتهم تحت إشراف دقيق.