القبض على عامل وسائق وراء سرقة 7 أطنان بلاستيك من مخزن بمنشأة ناصر

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مرتكبى واقعة سرقة 7 طن بلاستيك من داخل مخزن بمنشأة ناصر، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشـأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، من صاحب مخزن بلاستيك كائن بدائرة القسم، باكتشافه سرقة كمية من البلاستيك بإجمالى وزن 7 أطنان من داخل المخزن ملكه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص (سائق، عاملين بالمخزن محل البلاغ)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط إثنين من المتهمين ( عامل – سائق)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب ، وأقر العامل المضبوط بأنه نظراً لطبيعة عمله بالمخزن خطط لسرقة محتوياته، وفى سبيل ذلك قام بالاستيلاء على المفتاح الخاص بالمخزن واصطنع نسخة منه ، وتمكنوا من الدخول للمخزن عقب إنصراف جميع العاملين به والاستيلاء على المسروقات عقب تحميلها على سيارة "نقل" (قيادة السائق).

وأرشدا عن السيارة المُشار إليها المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها لدى عميلهم "سئ النية" (صاحب مخازن كسارات بلاستيك كائن بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية ومقيم بذات العنوان)، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات ، واتهمهما والهارب بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.