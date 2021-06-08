اليوم السابع
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العثور على جثة سائق "توك توك" مقتول فى التل الكبير بالإسماعيلية

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 08:23 م
العثور على جثة سائق "توك توك" مقتول فى التل الكبير بالإسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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عثر أهالى مركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، على جثة سائق توك توك، يبلغ من العمر 18 عامًا بترعة الإسماعيلية.
 
وتلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد العثور علي جثمان شاب يدعي محمد مصطفى رشوان 18 عاما، مقيم بمركز سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد.
 
وقالت مصادر أمنية، أن الشاب مبلغ بتغيبه منذ حوالي شهرين تقريبًا في محضر شرطة بمركز ومدينة فايد، وانتقل ضباط البحث الجنائى بمركز ومدينة التل الكبير ومركز فايد بالإسماعيلية لمعاينة الجثمان، فيما تم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات، ودفع مرفق إسعاف الاسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارة إسعاف نقلت الجثمان إلى مشرحة مستشفي القصاصين المركزى.
 
وأمرت النيابة العامة بالتحفظ علي جثمان الشاب لحين انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان معرفة سبب الوفاة.

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