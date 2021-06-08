السعودية تبدأ تمديد إقامات الوافدين المتواجدين خارج المملكة حتى 31 يوليو

إيمان حنا

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ببدء المديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي إلى 31 / 7 / 2021م.وفق بيان صحفى للسفارة السعودية.

يأتي هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية السعودى، في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد - 19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

وأكدت الجوازات السعودية، أن التمديد سيتم آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات، وذلك على النحو التالي:

أولًا: تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة في الدول التي تم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى 31 / 7 / 2021م.

ثانيًا: تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة من الدول التي تم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى 31 / 7 / 2021م.

ثالثًا: يقتصر التمديد على الدول الـ 20 التي تم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، والمعلنة بتاريخ 2 فبراير 2021م.