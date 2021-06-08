السجن 10 سنوات لأب وابنته لحيازتهما مخدر الحشيش بالشرقية

تعود تفاصيل القضية ليوم الجمعة 28 فبراير من العام الماضي، عندما تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة بضبط كلًا من: "ب.ع.م.ب" 60 سنة، مبلط، مُقيم بمدينة الزقازيق، وابنته "ن" 35 سنة، ربة منزل، مُقيمة بمحافظة الإسماعيلية؛ متلبسين بحيازة كمية من جوهر الحشيش المُخدر.

وتبين حيازة الأب لقطع حشيش وزنت 216 جرامًا، فيما ضُبط بحوزة ابنته 140 جرامًا آخرين، وتبين حيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار فيها وترويجها على عملائهم بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بإحالتهما محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.