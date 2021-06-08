اليوم السابع
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"السجق" آخر المعارك بين الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة بعد "بريكست"

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 09:54 م
"السجق" آخر المعارك بين الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة بعد "بريكست" بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن الاتحاد الأوروبى حذر من إمكانية فرض تعريفات على بعض المنتجات، إذا تجاوز رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بنزاع تجارى حول استيراد النقانق واللحوم المبردة.

 

وتتصاعد التوترات قبل اجتماع أزمة يوم الأربعاء لحل القضايا الناشئة عن جزء من الاتفاقية المعروف باسم بروتوكول أيرلندا الشمالية.

 

وبحسب ما ورد، تفكر حكومة المملكة المتحدة من جانب واحد في تمديد فترات السماح بموجب البروتوكول الذى يمنح الشركات في أيرلندا الشمالية الوقت للتكيف مع القواعد الجديدة - بما في ذلك استيراد اللحوم المبردة، مثل النقانق واللحم المفروم من بريطانيا العظمى.

 

ومن المقرر أن تنتهي فترات السماح في نهاية يونيو، لكن وفقًا لصحيفة "تليجراف" يفكر جونسون في تمديدها في مواجهة عدم إحراز تقدم نحو اتفاقية جديدة بشأن حوالي 30 قضية تتعلق بفحص الحيوانات والسلع والأدوية.

 

وكتب ماروش سيفشوفيتش، نائب رئيس المفوضية الأوروبية الذى يسافر إلى لندن لقيادة المفاوضات من جانب بروكسل، مقالًا فى نفس الصحيفة فى الفترة التى سبقت المحادثات، محذرًا من أن الاتحاد الأوروبى سيتصرف "بسرعة وحزم بحزم لضمان تقيد المملكة المتحدة بالتزاماتها بموجب القانون الدولى".


بريطانيا

بريكست

حرب النقانق

ايرلندا الشمالية

برتوكول أيرلندا الشمالية

بوريس جونسون

الاتحاد الاوروبى

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