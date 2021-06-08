"الدفاع الأمريكية": أكملنا 50% من انسحاب قواتنا من أفغانستان

واشنطن /أ ش أ/

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الأمريكى تجاوز نسبة 50% فيما يخص سحب قواته من أفغانستان.

ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، عن بيان للقيادة المركزية الأمريكية، جاء فى نصه "أكملنا أكثر من 50% من عملية الانسحاب، إذ نقلنا ما يقرب من 500 حمولة من المواد عبر طائرات الشحن وتسليم ما يقرب من 13000 قطعة من المعدات إلى وكالة الدفاع اللوجستية لتدميرها".

وأضاف البيان: "سلمت الولايات المتحدة رسميًا ستة منشآت للجيش الأفغاني"، وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، قد أعلن، فى أبريل الماضي، أن جميع القوات الأمريكية ستنسحب من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر، الذكرى العشرين للهجمات الإرهابية التى أشعلت شرارة أطول صراع فى أمريكا.

وأكدت واشنطن أنها ستستمر فى تقديم الدعم المالى لقوات الأمن الوطنى الأفغانية، لكن القوات الأمريكية تغادر بشكل سريع رغم القضايا التى لم تحل بشأن كيفية التعامل مع التهديدات فى المنطقة من بعيد.

بالإضافة إلى ذلك، تواجه إدارة بايدن دعوات عاجلة بشكل متزايد لإجلاء الأفغان الذين ساعدوا القوات الأمريكية خلال الصراع والمعرضين لخطر ملاحقتهم وقتلهم على أيدى عناصر طالبان بعد مغادرة القوات الأمريكية.