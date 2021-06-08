الداخلية توجه قوافل طبية وخدمية لأهالينا بالسلام ضمن "حياة كريمة"

كتب محمود عبد الراضي

نظمت وزارة الداخلية قافلة استهدفت منطقة مشروع أهالينا بمدينة السلام بالقاهرة، وذلك بالتنسيق بين قطاعى (الخدمات الطبية – حقوق الإنسان) ومديرية أمن القاهرة، حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما شارك فى القافلة عدد من ضباط حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالى المنطقة "الأمنية والخدمية.

جاء ذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين وإستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين، واستمراراً لتفعيل مبادرة "كلنا واحد " تحت رعاية رئيس الجمهورية، ولاقى ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.