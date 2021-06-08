الداخلية تداهم أبو حزام بقنا وتضبط المتهمين فى الأحداث الدموية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط مرتكبى واقعة إطلاق النيران تجاه مستقلى سيارة أجرة " ميكروباص " مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين، إثر خلافات بين عائلتين بقنا.

فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نجع حمادى بمديرية أمن قنا بحدوث مُشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومُصابين بقرية أبو حزام دائرة المركز بين أفراد عائلتين ، وما تبين من قيام أحد الأشخاص ينتمى لإحدى العائلتين بإطلاق أعيرة نارية تجاه أحد الأشخاص ينتمى للعائلة الأخرى لخلاف بينهما على مبلغ مالى مما أدى إلى وفاته، إثر ذلك قام أهلية المتوفـى بإيقاف سيارة أجرة "ميكروباص" وإطلاق أعيرة نارية صوب مستقليها مما أدى إلى إصابة ووفاة عدد من المواطنين .

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بأمن قنا ، أسفرت جهوده عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعتين 4 أشخاص (مرتكب الحادث الأول " له معلومات جنائية " وبحوزته 2 بندقية آلية – 3 أشخاص مرتكبى الحادث الثانى " لإثنين منهم معلومات جنائية " وبحوزتهم 3 بنادق آلية).

تم إستهداف القرية محل الواقعة والقرى المجاورة بحملة مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى مدعومين بمجموعات من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزى لضبط العناصر الإجرامية وتحقيق السيطرة الأمنية.

أسفرت عن ضبط 24 قطعة سلاح نارى ( 14 بندقية آلية، 3بنادق خرطوش ،7 فرد محلى) بحوزة 24 متهما ( لهم معلومات جنائية من بينهم 4 مطلوب ضبطهم وإحضارهم فـى قضايا " قتل وإطلاق أعيرة نارية ") .