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"التموين" تتعاقد على شراء 100 ألف طن زيت طعام والمخزون يكفى حتى نهاية نوفمبر

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 08:20 م
"التموين" تتعاقد على شراء 100 ألف طن زيت طعام والمخزون يكفى حتى نهاية نوفمبر زيت طعام -أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء 100 ألف طن زيت صويا خام صب مستورد، منهم 60 ألف طن زيت صويا خام، و40 ألف طن زيت خام عباد، ليصبح الرصيد الاستراتيجي للبلاد من الزيت التمويني كافى حتى نهاية شهر نوفمبر.

 

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن مناقصة لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، و1000 طن زيت عباد، حيث تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير كافة السلع الغذائية.


التموين

زيت الطعام

اخبار مصرية

اخبار اليوم

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