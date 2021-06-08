اليوم السابع
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الإسكان: تنفيذ محطة مياه بمدينة بدر باستثمارات تصل لـ530 مليون جنيه

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 10:55 ص
الإسكان: تنفيذ محطة مياه بمدينة بدر باستثمارات تصل لـ530 مليون جنيه جانب من الجولة التفقدية
كتب أحمد حسن

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تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، مشروع محطة مياه جديدة بمدينة بدر، يرافقه المهندس عمار مندور، رئيس جهاز المدينة، وذلك لمتابعة سير أعمال تنفيذ المحطة، لتلبية احتياجات المدينة من المياه نظراً لزيادة معدلات التنمية، وأعداد المقيمين، وتغذية المناطق الجديدة بالمدينة. 
 
وتابع مسئولو الإسكان، خلال جولتهم بالموقع، أعمال صب حوائط الخزان الأرضى للمحطة، وأعمال التجهيز للمراحل المقبلة للمشروع، والموقف التنفيذي طبقاً للبرنامج الزمني. 
 
وأوضح المهندس عمار مندور، أن المحطة يتم تنفيذها بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 530 مليون جنيه، وتتكون من6 طلمبات قدرة الطلمبة الواحدة 520 لتر/ثانية لانتظام ضغوط المياه بالمناطق الجديدة، وخزانين بسعة تخزين 10 آلاف متر مكعب، وخط طرد بطول 6.5 كم بقطر 1600 مم، وبها مبنى إداري ومسجد ومبنى كلور ومبنى محولات وورشة ومخزن.
 
ووجه مسئولو الإسكان، خلال جولتهم، بدفع الأعمال بالمشروع لتحقيق أسرع استفادة لقاطني المناطق الحديثة بالمدينة، مؤكدين أن  الجولة تأتى في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة المتابعة الدورية لسير العمل بمشروعات المدن الجديدة، واستمرارا لتكثيف الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية واظهار المدن الجديدة بالشكل اللائق. 
 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديدة

مدينه بدر

محطات المياه

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