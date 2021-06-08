استقرار الحالة الصحية لسيدة شرع ابنها فى قتلها بعد إنهاء حياة شقيقه بالصف

كتب بهجت أبو ضيف

استقرت الحالة الصحية لربة منزل، اعتدى عليها ابنها بسكين، خلال ارتكابه جريمة قتل شقيقه بإحدى قرى مركز الصف في محافظة الجيزة، بسبب خلافات متعلقة بالميراث، حيث تم إجراء عملية جراحية لها وإسعافها، كما تم نقل جثة الضحية إلى المشرحة.

وقال شهود عيان إن المتهم حصل على ميراثه بعد وفاة والده، واشترى منزلا بقرية مجاورة لقريته، بينما أقامت والدته بصحبة شقيقه، إلا أن المتهم جدد الخلاف مرة أخرى على الميراث، خاصة مع رغبته في الحصول على جزء من مبلغ المعاش الذي تتحصل عليه والدته، ونشبت بينه وبين والدته وشقيقيه مشاجرة، مما دفعه للاعتداء عليهم بسكين، فقتل أحد شقيقيه، وأصاب والدته وشقيقه الآخر، وأصيب المتهم أيضا خلال المشاجرة.

تلقى مركز شرطة الصف، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه في قرية بالصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن عامل قتل شقيقه، وأصاب والدته، كما أصاب شقيقه الآخر، بسبب خلافات أسرية، وذكر شهود عيان أن خلافات متعلقة بالميراث وراء ارتكاب الجريمة.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وحرر محضر مديرية أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.