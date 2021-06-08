إصابة زوجة شقيق المتهم بقتل أخيه بسبب الميراث فى الصف

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة الصف، في ارتكاب عامل جريمة قتل شقيقه، وإصابة والدته وشقيقه الآخر، بسبب خلافات أسرية متعلقة بالميراث، أن المتهم أصاب زوجة شقيقه أيضا، خلال محاولتها التصدي له، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وأجرى رجال المباحث مناظرة للجثة، كما تم إجراء معاينة لمسرح الجريمة، والاستماع لأقوال عدد من الجيران، لكشف ملابسات الجريمة.

واستقرت الحالة الصحية لوالدة المتهم، حيث تم إجراء عملية جراحية لها وإسعافها، كما تم نقل جثة الضحية إلى المشرحة.

وقال شهود عيان أن المتهم حصل على ميراثه بعد وفاة والده، واشترى منزلا بقرية مجاورة لقريته، بينما أقامت والدته بصحبة شقيقه، إلا أن المتهم جدد الخلاف مرة أخرى على الميراث، خاصة مع رغبته في الحصول على جزء من مبلغ المعاش الذي تتحصل عليه والدته، ونشبت بينه وبين والدته وشقيقيه مشاجرة، مما دفعه للاعتداء عليهم بسكين، فقتل أحد شقيقيه، وأصاب والدته وشقيقه الآخر، وأصيب المتهم أيضا خلال المشاجرة.

تلقى مركز شرطة الصف، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه في قرية بالصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن عامل قتل شقيقه، وأصاب والدته، كما أصاب شقيقه الآخر، بسبب خلافات أسرية، وذكر شهود عيان أن خلافات متعلقة بالميراث وراء ارتكاب الجريمة.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.