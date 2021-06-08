اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أمريكا تصادر ملايين الدولارات بالعملة المشفرة بعد قرصنة أوقفت خط للوقود

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 01:03 ص
أمريكا تصادر ملايين الدولارات بالعملة المشفرة بعد قرصنة أوقفت خط للوقود عملة مشفرة - أرشيفية
أ ش أ

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صادرت الحكومة الأمريكية ملايين الدولارات بالعملة المشفرة، التي تم دفعها للقراصنة بعد هجوم إلكتروني تسبب في توقف أكبر خط أنابيب للوقود في البلاد .

وذكر مسئولون أمريكيون، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، أن الأموال كانت قد أرسلت بشكل عملات مشفرة إلى عصابة من القراصنة معروفة باسم "DarkSide"، الذين اقتحموا نظام الكمبيوتر الخاص بالشركة، ما تسبب بإغلاق الشركة التي تتخذ من جورجيا مقرا لها، في 7 مايو. 

جدير بالذكر أن الهجوم الإلكتروني تسبب في توقف عمليات أنبوب النفط التابع لشركة "كولونيال بايبلاين"، الشهر الماضي، ما ساهم بخلق نقص حاد في الوقود في عدد من الولايات.. ومن المقرر أن يكشف مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل عن العملية خلال مؤتمر صحفي.


عملات مشفرة

أمريكا

قرصنة إلكترونية

DarkSide

خط أنابيب وقود

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