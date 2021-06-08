أعراض وأسباب وعوامل الخطر لـ الإغماء الوعائى

كتب - محمود جلال

الإغماء الوعائي هى ظاهرة تصيب الأوعية الدموية وتصنف على أنها انعكاس عصبي المنشأ، ويحدث عندما يعاني الشخص من خوف شديد أو سلسلة من المشاعر ما يؤدي إلى ارتفاع معدل ضربات القلب وضغط الدم بشكل يقلل من تدفق الدم في عقلك ما يجعلك تفقد الوعي في بعض المواقف، وهو أكثر شيوعًا عند الأطفال والشباب منه في كبار السن، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

ما هي أعراض الإغماء الوعائي المبهمة؟

- جلد شاحب. - ضيق مدى الرؤية. - الشعور بخفة الرأس. - الغثيان. - الشعور بالتعرق والحرارة فجأة. - الرؤية المشوشة. - اتساع حدقة العين.

الاغماء الوعائي المبهمة

ما أسباب الاستجابة الوعائية المبهمة؟

- التعرض للحرارة.

- رؤية الدم.

- سحب الدم من الجسم.

- الخوف من الإصابة الجسدية.

- إجهاد أكثر من اللازم لحركة الأمعاء.

- الوقوف لفترة طويلة من الزمن.



الاغماء الوعائي المبهمة