اليوم السابع
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أعراض وأسباب وعوامل الخطر لـ الإغماء الوعائى

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 08:00 ص
أعراض وأسباب وعوامل الخطر لـ الإغماء الوعائى الاغماء الوعائي المبهمي
كتب - محمود جلال

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الإغماء الوعائي هى ظاهرة تصيب الأوعية الدموية وتصنف على أنها انعكاس عصبي المنشأ، ويحدث عندما يعاني الشخص من خوف شديد أو سلسلة من المشاعر ما يؤدي إلى ارتفاع معدل ضربات القلب وضغط الدم بشكل يقلل من تدفق الدم في عقلك ما يجعلك تفقد الوعي في بعض المواقف، وهو أكثر شيوعًا عند الأطفال والشباب منه في كبار السن، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

ما هي أعراض الإغماء الوعائي المبهمة؟

 
- جلد شاحب.
 
- ضيق مدى الرؤية.
 
- الشعور بخفة الرأس.
 
- الغثيان.
 
- الشعور بالتعرق والحرارة فجأة.
 
- الرؤية المشوشة.
 
- اتساع حدقة العين.
 
الاغماء الوعائي المبهمة
الاغماء الوعائي المبهمة

ما أسباب الاستجابة الوعائية المبهمة؟

- التعرض للحرارة.

- رؤية الدم.
 
- سحب الدم من الجسم.
 
- الخوف من الإصابة الجسدية.
 
- إجهاد أكثر من اللازم لحركة الأمعاء.
 
- الوقوف لفترة طويلة من الزمن.
 
الاغماء الوعائي المبهمة
الاغماء الوعائي المبهمة
 

ما هو عوامل الخطر للاستجابة الوعائية المبهمة؟

 
- السقوط من ارتفاع.
 
- حدوث إصابة في الرأس بعد السقوط.
 
- فقدان الوعي لأكثر من دقيقة.
 
- الشعور بألم في الصدر.
 
- الصعوبة في التنفس.
 
- مواجهة مشكلة أثناء السمع أو الرؤية.
 
 

 


الاغماء الوعائي المبهمة

اعراض الاغماء الوعائي المبهمة

اسباب الاستجابة الوعائية المبهمة

عوامل الخطر للاستجابة الوعائية المبهمة

إغماء الأوعية الدموية

الصحة

الم الصدر

مشكلة السمع والروية

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