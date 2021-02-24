اختبار الطاولة المائلة يساعد فى معرفة أسباب الإغماء المتكرر

كتبت فاطمة خليل

اختبار الطاولة المائلة هو اختبار يتم إجراؤه لتقييم الإغماء وأسبابه، فإذا كنت تصاب بالإغماء المتكرر، سيقوم طبيبك بمراجعة تاريخك الصحي بعناية وإجراء فحص بدني، إذا لم تظهر نتائج الفحص أو التاريخ سببًا للإغماء، وليس لديك تاريخ للإصابة بأمراض القلب، فقد يتم تحديد موعد لإجراء اختبار إضافي وهو اختبار الطاولة المائلة، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على اختبار الطاولة المائلة وأهميته، وفقاً لموقع جامعة روشيستر الأمريكية.

يساعد اختبار الطاولة المائلة معرفة سبب الإغماء عن طريق إحداث تغييرات في وضعية الجسم، حيث سوف تستلقي بشكل مسطح على سرير أو طاولة خاصة مع أحزمة أمان ومسند للقدمين، كما في الصورة أعلاه.

سيتم توصيلك بجهاز تخطيط كهربية القلب (ECG) وأجهزة مراقبة ضغط الدم، يتم بعد ذلك رفع السرير أو الطاولة إلى وضع شبه دائم (زاوية عمودية 60 درجة إلى 80 درجة) لمحاكاة الوقوف من وضعية الاستلقاء.يتم قياس ضغط الدم وتخطيط القلب أثناء الاختبار لتقييم التغيرات أثناء تغيرات وضعية الجسم.

إذا تسبب الاختبار في إصابتك بالإغماء، فسيتم إرجاع الطاولة بسرعة إلى وضع مسطح لمساعدتك على استعادة الوعي إذا لم تظهر أي تغييرات ولم تتكرر الأعراض، فقد يتم إعطاؤك دواء مثل الأيزوبروتيرينول أو النتروجليسرين لمحاولة إثارة الأعراض، يمكن بعد ذلك استخدام المعلومات التي تم جمعها لمساعدة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك في وصف العلاج.





لماذا تحتاج إلى اختبار الطاولة المائلة؟



قد تحتاج إلى اختبار الطاولة المائلة إذا كنت تعاني من إغماء متكرر وتم استبعاد الأسباب الأخرى.

قد يكون الإغماء أو الإغماء ناتجًا عن مشاكل طبية مختلفة، نادرا ما يحدث إغماء في كثير من الأحيان، وهذا يتوقف على السبب، قد تتضمن بعض أسباب الإغماء:

-متلازمة فاسوفاجال، وهذا ما يسمى أيضًا بالإغماء العصبي القلبي، هذا هو انخفاض مفاجئ في ضغط الدم مع أو بدون انخفاض في معدل ضربات القلب، إنه ناتج عن استجابة مبالغ فيها للأعصاب التي تتحكم في القلب والأوعية الدموية.

-إغماء عند الوقوف يحدث هذا عندما ينخفض ​​ضغط الدم عند الوقوف بسرعة أو بعد الوقوف لفترة من الوقت. قد يكون انخفاض ضغط الدم مرتبطًا بتجمع الدم في الساقين وضعف عودة الدم إلى الدماغ.

-عدم انتظام ضربات القلب يحدث هذا عندما يكون معدل ضربات القلب بطيئًا جدًا أو سريعًا جدًا أو غير منتظم عندما يحدث هذا ، لا يستطيع القلب الحصول على ما يكفي من تدفق الدم إلى الجسم.

-أمراض القلب الهيكلية هذا يعني مشاكل في عضلة القلب أو الصمامات. قد يؤدي تضخم عضلة القلب أو وجود عيب في واحد أو أكثر من صمامات القلب إلى منع تدفق الدم داخل القلب.

-النوبة القلبية. وهذا ما يسمى أيضًا باحتشاء عضلة القلب هذا هو تلف في عضلة القلب بسبب ضعف تدفق الدم.

-اعتلال عضلة القلب، ضعف البطين هذا ضعف أو فشل في وظيفة الضخ لغرف الضخ الرئيسية بالقلب (البطينين)