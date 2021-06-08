أسعار الدولار اليوم الثلاثاء فى مصر

كتبت ريهام الباشا

واصلت أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 8-6-2021، استقرارا أمام الجنيه المصرى بالبنوك في التعاملات الصباحية، حيث استقر سعره فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى فسجل 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، كما ثبت سعره فى البنك التجارى الدولى وبنك القاهرة مسجلا 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة



15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر



15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"



15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى



15.65 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.