اليوم السابع
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وزير الخارجية يؤكد ضرورة إطلاق مفاوضات جادة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

الإثنين، 07 يونيو 2021 01:58 م
وزير الخارجية يؤكد ضرورة إطلاق مفاوضات جادة بين الفلسطينيين والإسرائيليين شكري ونظيره اليابانى
كتب أحمد جمعة

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تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، اتصالا هاتفياً من نظيره وزير الخارجية الياباني "موتيجي توشيميتسو"، حيث تناول الجانبان سُبل دفع وتطوير علاقات التعاون بين مصر واليابان في العديد من المجالات، فضلاً عن آخر التطورات على الساحة الإقليمية والدولية.

 

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن الوزير"موتيجي توشيميتسو" أبدى اهتماماً بالاستماع إلي رؤية مصر إزاء الأوضاع بالمنطقة وفي مقدمتها التطورات الأخيرة بالقضية الفلسطينية، حيث أعرب عن تقدير بلاده للدور المصري مثمناً جهودها المتواصلة مؤخراً في هذا الشأن، وصولاً إلى وقف إطلاق النار والعمل على تثبيته.

 

واستعرض الوزير شكري التحركات والاتصالات المصرية في هذا الصدد، فضلاً عن ملف إعادة الإعمار ودعم جهود التنمية في سائر الأراضي الفلسطينية، مشيراً أيضاً إلي ضرورة التحرك العاجل من أجل إحياء المسار السياسي من خلال إطلاق مفاوضات جادة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، خاصةً وأن التطورات الأخيرة برهنت على محورية القضية الفلسطينية وخطورة استمرارها دون التوصل لحل عادل وشامل للنزاع وفقاً لمحددات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.

 

وأضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات تضمنت أيضاً التباحُث حول سبل مواصلة الدفع قدماً بالعلاقات الثنائية، وذلك في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر واليابان، كما اتفقا على مواصلة التشاور خلال المرحلة المقبلة من أجل استمرار التنسيق بين الجانبين فيما يخص الملفات الثنائية والإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


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عملية السلام

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