اليوم السابع
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نقيب الفلاحين: تبخير الحبوب والصوامع بحبة الغلة يقضى على القوارض وسوسة النخيل

الإثنين، 07 يونيو 2021 12:00 م
نقيب الفلاحين: تبخير الحبوب والصوامع بحبة الغلة يقضى على القوارض وسوسة النخيل حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين
كتبت ـ آية دعبس

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قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن فوسفيد الألمنيوم "حبة الغلة" مبيد حشرى مثالي لإبادة آفات الحبوب وحفظ معظم أنواع الغلال من التسوس، مشيرا إلى أن فوسفيد الألومنيوم مبيد حشرى غازي شديد السمية متوفر كأقراص صلبة رخيصة السعر وسهلة الاستعمال يستخدم فى تبخير الحبوب والصوامع والبواخر ومعظم أماكن تخزين الحبوب لحمايتها من الإصابات الحشرية، كما يمكن استخدامه فى القضاء على القوارض وسوسة النخيل، حيث يتفاعل مع الرطوبة ويطلق غاز الفوسفين السام الذى يقضى على معظم الآفات، ولا يترك آثارا سلبية على المنتجات الزراعية.
 
وأضاف أبو صدام، فى بيان، أن حبة الغلة مسجلة كمبيد حشري بوزارة الزراعة، وهو من أكثر وأفضل المبيدات استخداما فى حفظ الغلال لأنه بعد تبخيره لا يترك أى آثار سلبية على الحبوب، مشيرا إلى أن جميع المبيدات هى مواد سامة يجب استخدامها الاستخدام الأمثل بطريقة مهنية فى الوقت المناسب والمكان الأمثل والكميات المصرح بها، وبالتالى لا يمكن منع مبيد مهما كانت درجة سميته من أجل خطأ فى استخدامه أو استخدامه فى غير الغرض المخصص له. 
 
وأوضح أنه نظرا للسمية العالية لمبيد فوسفيد الألومنيوم المعروف بحبة الغلة، يجب حفظ عبواته في مخازن جافة محكمة الغلق جيدة التهوية بعيدة عن مصادر المياه والأحماض والمواد الملتهبة، لأنه يتفاعل مع الرطوبة، كما يجب حفظه بعيدا عن متناول الأطفال وعن غرف المعيشة والتخلص من العبوات الفارغه بعد الاستخدام بطريقة آمنة بعيدا عن المناطق السكنية، مضيفا: وعند بدء استخدامه يجب ارتداء ملابس واقية وعدم استتنشاق المبيد وسرعة الانتهاء من عمليات التبخير، وبعد الاستخدام يجب غسل اليدين والوجه بالماء النظيف والجلوس لفترة في الهواء الطلق، وعلينا وضع علامات تنبيه وتحذير علي الأماكن المبخرة حديثا لمنع دخول أحد إليها قبل زوال بخار المبيد.
 
 

نقيب الفلاحين

حبة الغلة

فوسفيد الالمنيوم

مبيدات حشرية

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