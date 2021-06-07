موريتانيا تعتقل شبكة لتهريب الأجانب وتزويدهم بوثائق للهجرة الدولية المزورة

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اعتقل الأمن الموريتاني شبكة مهربين تعمل على تهريب الأجانب وتزويدهم بوثائق للهجرة الدولية المزورة.

وذكر بيان أمني، أن وحدات من الدرك الموريتاني في محافظة اترارزة جنوبي البلاد نجحت في اعتقال 11 مهربا، من بينهم 6 موريتانيين و5 أجانب، من بينهم سائقو سيارات ووسيط يحمل وثائق الهجرة الدولية المزورة ويوصلها للأجانب في حدود السنغال؛ لتمكينهم من دخول العاصمة نواكشوط.

وأشار البيان إلى أنه بعد تعميق البحث مع المجموعة توصل الدرك إلى معلومات تفيد بأن مصدر الوثاق المزورة هو أجنبي يعيش في نواكشوط.. ولفتت أجهزة الأمن الموريتانية أنها أوقفت هذا العام 1500 أجنبي حاولوا دخول البلاد بطرق غير شرعية، إما عن طريق مستخرج الحالة المدنية لمواطنين موريتانيين أو بوثائق دولية مزورة أو بطاقات تعريف موريتانية تشبه إلى حد كبير ملامح الأجنبي الذي يحملها.