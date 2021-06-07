منسقة الأمم المتحدة تشيد بالتزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة

كتبت : هند المغربي

أكدت الينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بمصر على التزام مصر بالسعي لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، لافتة إلى أن مصر واحدة من 12 دولة على مستوى العالم تلتزم طواعية بتقديم تقرير سنوي حول التقدم فيما يتعلق بكل هدف من الأهداف الـ 17 للتنمية المستدامة للأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال افتتاح المنسقة المقيمة اليوم لسلسلة ورش العمل التي ينظمها المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة للصحفيين والإعلاميين، بشأن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

وأضافت بانوفا أن تداعيات جائحة كوفيد-19 أثرت على الالتزام العالمي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم، غير أن بعض الأهداف على الأقل يمكن تحقيقها في بعض دول العالم.

وأشادت المنسقة المقيمة بالمبادرات المصريه للقضاء على الفقر وتمكين المرأة والشباب والفئات المهمشة منها، مبادرة حياة كريمة وتكافل وكرامة ومبادرات أخرى.