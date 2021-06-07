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مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين إثر حادث تصادم بمحور الضبعة الصحراوى

الإثنين، 07 يونيو 2021 07:22 م
مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين إثر حادث تصادم بمحور الضبعة الصحراوى اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى 3 أشخاص مصرعهم بينهم سيدة وابنتها وأصيب 4 آخرون، فى حادث تصادم بسيارة نقل وميكروباص بمحور الضبعة الصحراوى، وانتقلت سيارات الإسعاف وتم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث بمحور الضبعة ، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان، وتبين أن الحادث وقع بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص، نتج عنه مصرع سيدة وابنتها وثالث فيما أصيب 4 آخرون، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى الشيخ زايد، المصابين لأقرب مستشفى، ودفعت إدارة المرور بونش إغاثة لتجنيب آثار الحادث نهر الطريق وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 


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