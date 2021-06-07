مرض غامض يثير الخوف بكندا.. والأطباء يعجزون عن تشخيصه

كتبت هند عادل

وسط جائحة فيروس كورونا أشعل مرض دماغي غامض حالة من الخوف والفوضى بين سكان نيو برونزويك الواقعة على الساحل الأطلسي لكندا ولا يزال المرض غير معروف ويثير حيرة العديد من الخبراء الطبيين في كندا وكبار أطباء الأعصاب لما يسببه من أعراض غريبة ومخيفة وتسببه في إصابة 48 شخصا حتى الآن، وفقا لتقرير لموقع تايمز أوف إنديا.

لماذا يسبب هذا المرض الغامض القلق؟

مرض غامض بكندا

وبحسب التقارير الرسمية أصيب الكثيرون بالمرض خلال السنوات الست الماضية فيما توفي نحو 6 أشخاص، وقال إيفون جودين رئيس بلدية برتراند، القرية الواقعة في شبه جزيرة أكاديان في شمال شرق نيو برونزويك: تأثر الناس بالمرض الغريب وهم قلقون للغاية ويتساءلون عن السر في ظهوره ومع ذلك، فإن الأطباء والمهنيين الطبيين لم يجدوا بعد إجابة معقولة تفسر هذا المرض الغامض.

الأعراض المصاحبة



بالنظر إلى أن المرض يصيب الدماغ، فقد أدى إلى ظهور أعراض مقلقة للغاية لم يبلغ الناس عن الأرق وضعف وظائف الذاكرة فحسب بل أبلغوا أيضًا عن الهلاوس البصرية حيث يزعمون أنهم غالبًا ما يرون الموتى.

الأسباب المحتملة





حتى الآن لم يتم تحديد أصل المرض بعد ، ولكن يقول خبراء الصحة أن الإشعاع المنبعث من أبراج الهواتف المحمولة هو ما ينشر المرض وأصيب حتى الآن 48 حالة وتم الإبلاغ عن 6 وفيات بهذا المرض الغامض.

بسبب المخاوف المتزايدة بشأن فيروس كورونا، لم يجذب المرض الغامض أي اهتمام في البداية لكن مع الكشف عن 48 حالة إصابة و 6 وفيات ، تشعر السلطات الحكومية فى كندا بقلق بالغ.

وقالت وزيرة الصحة دوروثي شيبارد في مؤتمر صحفي: "إن اكتشاف متلازمة جديدة وغير معروفة أمر مخيف أعلم أن نيو برونزويكرز قلقة ومرتبكة بشأن هذه المتلازمة العصبية المحتملة".

وتم تشكيل لجنة خبراء للنظر في هذه المتلازمة العصبية المكتشفة حديثًا سيقومون بإجراء مراجعة سريرية كاملة لكل مريض يعاني من مرض في الدماغ.