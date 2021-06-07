مرتكب واقعة مقتل 5 من عائلته يمثل جريمته أمام النيابة العامة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

قام الشاب مرتكب واقعة مقتل والديه وطفلين وشقيقته مستخدما ساطور، بتمثيل جريمته أمام المستشار حاتم الأحمر وكيل النائب العام برئاسة المستشار مراوان غريب رئيس النيابة، وبإشراف المحامي العام لنيابات جنوب محافظة سوهاج، وذلك بحضور مكثف من الأجهزة الأمنية برئاسة الرائد هيثم الحجيرى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات.



قاتل اسرته بسوهاج

كانت النيابة العامة بمركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، قررت أمس حبس الشاب صاحب واقعة مجزرة قرية أولاد حمزة دائرة مركز العسيرات 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب اتهامه بقتل والده ووالدته وشقيقته ونجليها باستخدام ساطور.

كان اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج، يفيد بقيام شاب بالتعدى على أسرته باستخدام ساطور، ما نتج عنه وفاة والده ووالدته وطفلين، وأصاب شقيقته بإصابات متفرقة بالجسم توفت اليوم على أثرها، تم ضبط المتهم وتم فرض كردون أمنى بالمنطقة لمتابعة الحالة الأمنية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها المقدم أحمد عزت مفتش مباحث المركز، والرائد هيثم الحجيرى رئيس وحدة مباحث المركز، بقيام شاب ثلاثينى العمر بالدخول للمنزل بناحية قرية أولاد حمزة دائرة مركز العسيرات، وبحوزته سلاح عبارة عن "ساطور" وقام بالتعدى على والده البالغ من العمر 70 سنة ووالدته البالغة من العمر 55 سنة وطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات وطفل يبلغ من العمر 4 سنوات، ما نتج عنه وفاتهم في الحال وقام بالتعدى على شقيقته البالغة من العمر 27 سنة مما نتج عنه إصابتها بجروح بالغة الخطورة بكافة أنحاء الجسم وتم نقلها للمستشفى الجامعى ووافتها المنية.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم وهو فى حالة هياج، وأشارت التحريات الأولية وشهادة الجيران إلى أن المتهم يعانى من إضرابات نفسية وهو ما أقرته زوجته وأنه دائم الهذيان بكلمات غير مفهومة، جار تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.