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فتح باب الترشح بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء العامة والفرعيات 20 يونيو

الإثنين، 07 يونيو 2021 08:01 م
فتح باب الترشح بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء العامة والفرعيات 20 يونيو الدكتورة نجوى الشافعى رئيس اللجنة العامة لانتخابات نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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أعلنت لجنة الانتخابات بالنقابة العامة للأطباء، عن فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي، على مقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، والنقابات الفرعية،  ابتداءً من يوم الأحد الموافق 20 يونيو2021، ولمدة 11 يوما، على أن يتم غلق باب الترشح يوم  الخميس 30 يونيو 2021.
 
 وأعلنت الدكتورة نجوى الشافعى رئيس اللجنة العامة للانتخابات، وكيل النقابة، فى بيان، أن اللجنة الانتخابية ستستمر فى تلقى طلبات الترشيح من التاسعة صباحاًّ وحتى التاسعة مساءً خلال هذه المدة بما فيها ايام الجمعة والعطلات الرسمية .
 
وأشارت إلى أنه سيتم فتح باب الطعون من الخميس 10 يوليو وحتى الأربعاء 14 يوليو المقبل، واعلان نتيجة الطعون  وأسماء المرشحين بعد نتيجة الطعون يوم السبت 17 يوليو 2021، على أن يتم فتح باب التنازلات من الأثنين 26 يوليو وحتى الجمعة 30 يوليو، وسيتم إعلان القائمة النهائية يوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021.
 
وأكدت أن الانتخابات  ستجرى يوم الجمعة 8 أكتوبر 2021 بمقار النقابات الفرعية، ومن المقرر أن يتم تحديد مقرات التصويت وإعلان أماكنها على موقع النقابة الرسمى قبل إجراء عمليات الاقتراع.
 
 

نقابة الاطباء

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انتخابات التجديد النصفى للاطباء

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