اليوم السابع
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ضبط مخزن ملابس بدون ترخيص بالإسكندرية وتحريز 10 آلاف كمامة

الإثنين، 07 يونيو 2021 05:02 م
ضبط مخزن ملابس بدون ترخيص بالإسكندرية وتحريز 10 آلاف كمامة ملابس - أرشيفية
الإسكندرية - جاكلين منير

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شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المخازن والسلع مجهولة المصدر حماية المواطنين من الغش التجارى والتدليس.

وأشارت مديرية التموين بالإسكندرية ، فى بيان لها اليوم، إلى أن إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة ، بالاشتراك مع مباحث التموين ، قد قامت بشن حملات على نطاق الإدارة ، والتى أسفرت عن ضبط مخزن ملابس بدون ترخيص بالمنطق الصناعية ببرج العرب ، وتم ضبط وتحريز ملابس وماسكات مجهولة المصدر وعدم وجود مستندات دالة على مشروعية حيازتها وتم تحريز عدد 1350 بنطلون 1050 قناع ماسك " كمامة " . 

 وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام

 

 


الاسكندرية

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