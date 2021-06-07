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سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 7-6-2021

الإثنين، 07 يونيو 2021 02:23 م
سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 7-6-2021 الدينار الكويتى
كتبت ريهام الباشا

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تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 7-6-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر، حيث سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 51.97 جنيه للشراء، 52.31 جنيه، وفى البنك الأهلى المصرى سجل 49.13 جنيه للشراء، 52.25 جنيه للبيع، مقابل 49.08 جنيه للشراء، 52.26 جنيه للبيع، وسجل في البنك التجارى الدولى 49.08 جنيه للشراء، 52.34 جنيه للبيع، مقابل 49.08 جنيه للشراء، 52.32 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:


سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
 

51.97  جنيه للشراء.

52.31  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
 

49.13  جنيه للشراء .

52.25 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
 

49.13  جنيه للشراء.

52.25  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس
 

51.95  جنيه للشراء.

52.27  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
 

49.08  جنيه للشراء.

52.34  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
 

48.88  جنيه للشراء.

52.28  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
 

48.51  جنيه للشراء.

52.31  جنيه للبيع.

 


سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى اليوم

الدينار الكويتى

الدينار الكويتى اليوم

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