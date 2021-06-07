اليوم السابع
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أكرم القصاص
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روسيا تدعو الولايات المتحدة للخروج من "الحلقة المفرغة" للعقوبات

الإثنين، 07 يونيو 2021 08:00 م
روسيا تدعو الولايات المتحدة للخروج من "الحلقة المفرغة" للعقوبات بيسكوف
(أ ش أ)

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 دعا الناطق باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، الولايات المتحدة إلى الخروج من الحلقة المفرغة للعقوبات، مشيرا إلى أن واشنطن فرضت على موسكو أكثر من 90 عقوبة خلال تاريخها.

وقال بيسكوف :" الشيء الوحيد الذي لا يزال واضحا هو أن سياسة العقوبات لا تزال مستمرة، وفرضت الولايات المتحدة أكثر من 90 عقوبة على بلادنا عبر التاريخ، وطبعا تمثل هذه العقوبات حلقة مفرغة، ومن الضروري نظريا الخروج منها، لأن العقوبات لا تسمح بتحقيق أي هدف " .

وأضاف " يتم فرض العقوبات ليس بهدف تحقيق شيء معين، لأنها لا تساعد في تحقيقه، إنها ليست الأداة التي تعمل في العلاقات مع موسكو. ولا يعمل شيء في العلاقات مع موسكو إلا الحوار المعتمد على الاحترام المتبادل ".

ويأتي تبادل فرض العقوبات بين البلدين في وقت واصلت العلاقات بين الخصمين تدهورها على خلفية اتهامات الولايات المتحدة لروسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 والتجسس وتنفيذ هجمات إلكترونية.

 

 


روسيا

موسكو

الولايات المتحدة

واشنطن

تجسس

هجمات الكترونية

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