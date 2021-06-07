رئيس مصر للطيران يكشف شروط أوروبا والدول العربية للسفر إليها في ظل كورونا

كتب أحمد عرفة

أكد الطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن كل دولة لديها ضوابط بشأن السفر إليها، موضحا أن هولندا تسمح بالسفر للناس الذين لديهم إقامات فقط وإقامات دبلوماسية، ولابد قبل السفر يكون لديه "بى سى آر" سلبى لا تزيد عن 72 ساعة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، أن فرنسا ما زالت مغلقة ولم تفتح التأشيرات للمقيمين فقط والعلاج والدراسة، وتطلب "بى سى أر" سلبى، كما أن ألمانيا تطلب من المسافرين إليها أيضا "بى سى أر" قبل 72 ساعة من السفر، وتستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات والمواطنين الذين تلقوا التطعيم الجرعة الثانية بأى لقاح والمتعافين خلال مدة لا تقل عن 28 يوما.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إلى أن الويات المتحدة الأمريكية لا تطلب مسحة للسفر إليها، بينما دبى تطلب بى سى آر سلبى قبل السفر إليها، وكذلك لبنان بينما الأردن والسعودية تتيح السفر للمقيمين فقط.

وبشأن إقدام إسبانيا على السماح بالسفر إليها خلال الأيام القادمة شريطة حصول المسافر على جرعتي لقاح، وأن يمر على الجرعة الثانية 14 يوما، قال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية: " بالفعل وارد لدينا عن ذلك أنباء، ويجب أن يحصل المسافر على مسحة إجراء لمسحة " PCR سلبية، بالاضافة إلى وجوب أن يحمل المسافر مايسمى "كود التسجيل"، والذي يعني أن تحليل عينته مثبت ولا يمكن التلاعب في نتائجه من معامل معتمدة، ولايمكن تزويره وفقاً لتقنية "كيو أر كود"، وهي معامل تابعة لوزارة الصحة منوط بها إعطاء هذه النتيجة".

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط: فوجئنا بوضع بريطانيا لمصر على القائمة الحمراء يوم 5 يونيو مساء، موضحا أن حركة الطيران بين القاهرة والمملكة المتحدة خلال الفترة السابقة قبل القرار، كانت طرازات عريضة تحمل 300-346 راكب منذ منتصف إبريل وحتى شهر مايو حتى صدور القرار، كاشفاً أنه اعتباراً من الثلاثاء سيتم العمل بطائرات صغيرة 37800 لعدم وجود طلب.