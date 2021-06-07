اليوم السابع
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جيف بيزوس يعلن عزمه السفر إلى الفضاء بصحبة شقيقه فى 20 يوليو المقبل

الإثنين، 07 يونيو 2021 01:38 م
جيف بيزوس يعلن عزمه السفر إلى الفضاء بصحبة شقيقه فى 20 يوليو المقبل جيف بيزوس
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت شبكة "سى أن إن" الأمريكية أن جيف بيزوس، أغنى رجل فى العالم، سيطير إلى الفضاء على متن أول رحلة لسفينة الفضاء "ذا نيو شيبارد" التى صنعته شركته الفضائية بلو أوريجن. وستكون الرحلة 20 يوليو، بعد 15 يوما من الموعد المقرر أن يستقيل فيه من منصب الرئيس التنفيذى لشركة أمازون.

 

 وقالت شركة "بلو أوريجين" أن بيزوس سيصطحب معه على هذه الرحلة شقيقه الأصغر مارك بيزوس.

 

 وفى منشور على انستجرام صباح اليوم، كتب بيزوس البالغ من العمر 57 عاما يقول: منذ أن كنت فى عمر الخماسة حلمت بالسفر إلى افضاء. وفى 20 يوليو، سأقوم بالرحلة مع شقيقى. المغامرة الأعظم مع صديقى المفضل".

 

 وقالت سى أن إن إنه لو مضت الأمور وفقا للخطة، فإن بيزوس، أغنى رجل فى العالم بثروة تقدر بـ 187 مليار دولار، سيكون الأول بين أباطرة الفضاء فى خوض تجربة تكنولوجيا الصواريخ التى خصص ملايين الدولارات فى تطويرها. وحتى إيلون ماسك، الذى صنعت شركته صواريخ كافية لدخول المدار حول الأرض، لم يعلن بعد خططه للسفر إلى الفضاء على متن واحدة كبسولات صنعتها شركتها.

 

وكذلك، فإن الملياردير البريطانى ريتشارد برانسون، الذى تخطط شركته الخاصة للفضاء فيرجين جالاتيك لإجراء رحلات على الفضاء للأثرياء.. وطالما قال برانسون أنه سيكون من بين أوائل الركاب على متن طائرته الصاروخية. لكن من المتوقع أن تنطلق الرحلة فى وقت لاحق فى عام 2021.

 

 وستشهد أول رحلة لشركة بيزوس اتجاه كبسولة مكونة من 6 مقاعد وصاروخ ارتفاعه 59 قدما نحو الفضاء فى رحلة تستغرق 11 دقيقة وتصل إلى أكثر من 60 ميلا فوق سطح الأرض.


جيف بيزوس

السفر الى الفضاء

رئيس امازون

ايلون ماسك

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