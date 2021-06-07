تعرف على شروط مسابقة مركز حوار الأديان بالأزهر في الفن التشكيلى للشباب المصرى

كتب ــ لؤى على

حدد مركز حوار الأديان بالأزهر الشريف ضوابط التقديم لمسابقته للشباب المصري؛ مسلمين ومسيحيين؛ لعمل لوحة تشكيلية تحمل رسالة إنسانية تعمل على تعزيز مكافحة الكراهية والعنصرية، وتعزيز التماسك المجتمعي، وتقوية أواصر المحبة بين أبناء الوطن الواحد، وإعلاء قيم الحوار بينهم.

وحدد مركز حوار الأديان شروط المشاركة في المسابقة على النحو الآتي:

- ألا يقل عمر المشارك عن 15 عامًا ولا يزيد عن 35 عامًا.

- أن يتم تنفيذ اللوحة بأبعاد 70سم عرضًا و100 سم طولًا.

- أن يكون محتوى العمل متطابقًا مع الهدف من المسابقة.

ودعا المركز المهتمين من الشباب بتسجيل مشاركاتهم عبر الرسائل بصفحة الفيس بوك الخاصة بالمركز، على أن يكون آخر موعد لتلقي الأعمال المشاركة 15 /9/ 2021م.

كما حدد المركز جوائز الفائزين في المسابقة على النحو الآتي:

1- المركز الأول: شهادة تقدير إضافة إلى جائزة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.

2- المركز الثاني: شهادة تقدير بالإضافة إلى جائزة مالية قدرها 4 آلاف جنيه.

3- المركز الثالث: شهادة تقدير إضافة إلى جائزة مالية قدرها ألفي جنيه.