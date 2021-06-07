اليوم السابع
Ads
الإثنين، 07 يونيو 2021 05:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على شروط مسابقة مركز حوار الأديان بالأزهر في الفن التشكيلى للشباب المصرى

الإثنين، 07 يونيو 2021 01:39 م
تعرف على شروط مسابقة مركز حوار الأديان بالأزهر في الفن التشكيلى للشباب المصرى الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر
كتب ــ لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد مركز حوار الأديان بالأزهر الشريف ضوابط التقديم لمسابقته للشباب المصري؛ مسلمين ومسيحيين؛ لعمل لوحة تشكيلية تحمل رسالة إنسانية تعمل على تعزيز مكافحة الكراهية والعنصرية، وتعزيز التماسك المجتمعي، وتقوية أواصر المحبة بين أبناء الوطن الواحد، وإعلاء قيم الحوار بينهم.
 
وحدد مركز حوار الأديان شروط المشاركة في المسابقة على النحو الآتي:
 
- ألا يقل عمر المشارك عن 15 عامًا ولا يزيد عن 35 عامًا. 
- أن يتم تنفيذ اللوحة بأبعاد 70سم عرضًا و100 سم طولًا.
- أن يكون محتوى العمل متطابقًا مع الهدف من المسابقة.
   ودعا المركز المهتمين من الشباب بتسجيل مشاركاتهم عبر الرسائل بصفحة الفيس بوك الخاصة بالمركز، على أن يكون آخر موعد لتلقي الأعمال المشاركة 15 /9/ 2021م.
 
كما حدد المركز جوائز الفائزين في المسابقة على النحو الآتي:
 
1- المركز الأول: شهادة تقدير إضافة إلى جائزة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.
 
2- المركز الثاني: شهادة تقدير بالإضافة إلى جائزة مالية قدرها 4 آلاف جنيه.
 
3- المركز الثالث: شهادة تقدير إضافة إلى جائزة مالية قدرها ألفي جنيه.
 
 
 

الازهر الشريف

اخبار الازهر

مركز حوار الاديان

مسابقة حوار الاديان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إصدار "وثيقة القاهرة للحوار" وتأسيس مركز حوار الأديان والثقافات بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة.. وزير الأوقاف يعلن توصيات المؤتمر الدولى لحوار الأديان بحضور ممثلين من 35 دولة.. صور

الأحد، 14 مارس 2021 09:09 م

مركز حوار الأديان يعلن برنامج المنح الصغيرة بين أتباع الأديان والثقافات

الأحد، 17 مايو 2020 05:00 م

مركز حوار الأديان بالأزهر يطلق مسابقة جرافيك لغرس قيم الانتماء والمواطنة

الجمعة، 15 نوفمبر 2019 10:59 ص

8 شروط للاشتراك بمسابقة مركز حوار الأديان بالأزهر للشباب المصرى

الإثنين، 07 يناير 2019 08:00 ص

شيخ الأزهر يقرر ضم مصطفى الفقى لمركز حوار الأديان

الإثنين، 23 أكتوبر 2017 12:30 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة