تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمنتصف التعاملات بضغوط هبوط أسهم قيادية

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، أوراسكوم المالية القابضة، ابن سينا فارما، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 10115 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 2258 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 12624 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 3939 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 2381 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 3323 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 1259 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، العامة لصناعة الورق-راكتا، أسمنت سيناء، جلاكسو سميثكلاين، المجموعة المصرية العقارية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا.

كما أعلنت إدارة البورصة المصرية، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة حديد عز لعدد 181.5 مليون سهم بقيمة إجمالية 1.7 مليار جنيه.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، النساجون الشرقيون للسجاد، القابضة المصرية الكويتية، النعيم القابضة للاستثمارات، 104480 سهم، 1.2 مليون سهم، 67554 سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بالشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 30.5 ألف سهم.

في سياق منفصل أعلنت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، نتائج أعمال العام المالي 2020/2021، وحققت الشركة صافي مبيعات بلغت 116.8 مليون دولار بانخفاض سنوي 48.1%، وبلغت صافي خسائر السنة 6.4 مليون جنيه بتراجع سنوي 1.4 مرة.

في سياق آخر أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم (88) لسنة 2021، بمنع شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية من مزاولة نشاطها لمدة 6 أشهر أو لحين إزالة المخالفات المنسوبة إليها أيهما أقرب وذلك وفقاً للبند (ب) من المادة رقم (31) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.