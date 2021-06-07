بعد تطعيم الجميع.. لأول مرة منذ عام غرفة إحاطة البيت الأبيض كاملة العدد

كتبت رباب فتحى

عادت غرفة الإحاطة الصحفية في البيت الأبيض إلى طاقتها الكاملة لأول مرة منذ أكثر من عام على اندلاع وباء كورونا، مما سمح لمزيد من المراسلين بطرح الأسئلة على المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي وغيرها من كبار المسئولين في الإدارة.

وقالت شبكة "سى بى إس نيوز" إنه لأكثر من عام ، كانت المنافذ الإخبارية ذات المقاعد المخصصة تتناوب على تغطية القاعة الإعلامية من يوم الاثنين إلى الجمعة. وعادت غرفة الإحاطة مؤخرًا إلى 50٪ من سعتها ، مما سمح لجميع الشبكات بالحصول على مقعد في كل جلسة إحاطة.

وتحتوي الغرفة على 49 مقعدًا ، لكن وقف الصحفيون في الممر على جانبي الكراسي أيضًا اليوم الاثنين. وكان تم تقليل عدد الصحفيين منذ 16 مارس 2020 ، في الأيام الأولى لوباء كورونا في ظل إدارة ترامب.

قالت ساكي مازحة قبل طرح الأسئلة: "فوجئت بمكان جلوس الجميع - سأتكيف مع ذلك".

كان البيت الأبيض قد ألغى بالفعل متطلبات ارتداء الأقنعة للموظفين ووسائل الإعلام الذين حصلوا على التطعيم بالكامل. كما عادت مساحة العمل في الحديقة الشمالية والداخلية بالبيت الأبيض بنسبة 100٪.

وفقًا لجمعية المراسلين في البيت الأبيض ، فإن أكثر من 98٪ من 500 عضو استجابوا للاستطلاع تم تطعيمهم الآن بشكل كامل. ويدير جمعية مراسلي البيت الأبيض صحفيون منتخبون من قبل زملائهم الصحفيين ، مستقلين عن أي إدارة رئاسية.

ولا يطلب البيت الأبيض من أعضاء وسائل الإعلام تقديم دليل على التطعيم.

وقالت الشبكة إن ساكي استأنفت ممارسة الإحاطة اليومية ، وهو أمر كان أقل تكرارا في عهد الرئيس السابق ترامب. ومع ذلك ، خلال ذروة الوباء ، اعتلى ترامب نفسه المنصة بشكل متكرر لتقديم إحاطات استمرت حوالي ساعتين.

وأوضحت الشبكة أن البيت الأبيض لم يعد مركز القوة الوحيد في العاصمة حيث بدأت الأمور تعود إلى طبيعتها.

وقالت الشبكة إن أعضاء الكونجرس والموظفون والمراسلون الذين تم تطعيمهم بالكامل لا يحتاجون إلى ارتداء كمامات أو الحفاظ على مسافة اجتماعية.