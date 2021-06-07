انتشل جثته الصيادون.. التحريات تكشف تفاصيل غرق طفل بنهر النيل فى منشأة القناطر

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفاصيل غرق طفل بنهر النيل في منشأة القناطر، حيث تبين أن الضحية طفل يبلغ من العمر 12 سنة، خلال الاستحمام بنهر النيل، بسبب ارتفاع درجة الحرارة تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.

واستمع رجال المباحث لأقوال جده الذي ذكر أن حفيده تعرض للغرق خلال السباحة بنهر النيل فرع رشيد بمنطقة الأخصاص في منشأة القناطر بصحبة أصدقائه، ولم يشتبه في الوفاة جنائيا، كما استمع رجال المباحث لأقوال أحد أصدقاء الضحية الذي كان بصحبته وقت الحادث، والذي أكد أنه خلال استحمام الضحية بنهر النيل سحبته المياه وتعرض للغرق، وفشلت محاولة إنقاذه.

وتم انتشال جثة الضحية بواسطة عدد من الصيادين، ونقلها إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر وتبين أن الضحية طفل يبلغ من العمر 12 سنة، وأنه تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة وتم انتشال جثته وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.