اليوم السابع
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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لم نحقق تقدما ملموسا في المحادثات مع إيران

الإثنين، 07 يونيو 2021 01:38 م
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لم نحقق تقدما ملموسا في المحادثات مع إيران المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
كتب محسن البديوي

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قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو جروسي، إنه لا يمكن لإيران أن تعيق عمل المفتشين الدوليين ثم تتظاهر بوجود ثقة متبادلة، مشددًا على أن إعادة بناء الثقة لن تتم إذا لم تظهر إيران التزامها.

 

وأوضح "جروسي" في كلمة له منذ قليل في مؤتمر بثته قناة العربية، أن مفاوضات فيينا معقدة ولم تحدد تسلسلا زمنيا للالتزام بالاتفاق النووي، مضيفًا: "أتمنى أن يتحول حديث إيران عن حسن النية إلى عمل جاد، كما أطالبها بالشفافية وتقديم المعلومات من أجل بناء الثقة".

وأشار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى أن إيران قالت إنها ستتعاون ولكنها لم تفعل شيئا، معقبًا: "لم نحقق تقدما ملموسا في المحادثات مع إيران".

 


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